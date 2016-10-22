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    В Таиланде 150 тысяч человек спели гимн в честь покойного монарха

    Новая версия гимна будет показана во всех кинотеатрах страны перед началом каждого сеанса в период траура

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ В Таиланде более 150 тыс. человек собрались возле Большого дворца в Бангкоке, чтобы спеть новую версию королевского гимна в память скончавшегося короля Таиланда Пхумипона Адульядета, сообщает Report со ссылкой на Daily Mail.

    По данным полиции, более 150 тыс. человек находились в Санам Луанг и его окрестностях при записи гимна.

    По словам организаторов, новая версия гимна будет записана для последующего показа во всех кинотеатрах страны перед началом каждого сеанса в период траура по скончавшемуся монарху. Просматривать этот ролик зрители обязаны стоя.

    Фото: Reuters

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