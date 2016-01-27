 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Таиланде 14 человек погибли от холода, сотни эвакуированы из-за шторма

    На юге Таиланда антициклон спровоцировал сильное волнение в Сиамском заливе

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ В результате переохлаждения в Таиланде погибли 14 человек. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в  департаменте по предупреждению стихийных бедствий Таиланда. 

    Жертвами холода стали жители северных и центральных провинций. Волна холода пришла в Таиланд в минувшее воскресенье вместе с антициклоном со стороны Китая. На севере страны ночью столбик термометра в эти дни опускается до 1-2 градусов, а в ряде горных районов достигает отрицательных отметок. 

    В попытке согреться не привыкшие к холоду жители Таиланда разводят костры прямо на улицах или внутри помещения. 

    На юге Таиланда антициклон спровоцировал сильное волнение в Сиамском заливе. Как сообщает департамент по предупреждению стихийных бедствий, сотни человек эвакуированы из прибрежной зоны в провинциях Паттани, Наратхиват, Накхонситхаммарат. Четырехметровые волны стали причиной разрушения дорог и строений, расположенных на побережье.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi