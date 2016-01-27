В Таиланде 14 человек погибли от холода, сотни эвакуированы из-за шторма

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ В результате переохлаждения в Таиланде погибли 14 человек. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в департаменте по предупреждению стихийных бедствий Таиланда.

Жертвами холода стали жители северных и центральных провинций. Волна холода пришла в Таиланд в минувшее воскресенье вместе с антициклоном со стороны Китая. На севере страны ночью столбик термометра в эти дни опускается до 1-2 градусов, а в ряде горных районов достигает отрицательных отметок.

В попытке согреться не привыкшие к холоду жители Таиланда разводят костры прямо на улицах или внутри помещения.

На юге Таиланда антициклон спровоцировал сильное волнение в Сиамском заливе. Как сообщает департамент по предупреждению стихийных бедствий, сотни человек эвакуированы из прибрежной зоны в провинциях Паттани, Наратхиват, Накхонситхаммарат. Четырехметровые волны стали причиной разрушения дорог и строений, расположенных на побережье.