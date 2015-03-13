В Таджикистане запретили прямую продажу долларов населению

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Национальный банк Таджикистана запретил продажу долларов США через обменные пункты, сообщается на сайте регулятора. Интервенции на валютном рынке будут проводиться через коммерческие банки, информирует Report со ссылкой на РБК.

Это решение было принято в связи с тем, что некоторые бизнесмены использовали продажи наличной валюты для манипуляций валютным курсом, отмечает регулятор. Нацбанк также призвал население воздержаться от покупки долларов без особой необходимости, отметив, что лучше хранить сбережения в сомони.

На пресс-конференции, посвященной ситуации на валютном рынке, зампредседателя Нацбанка Джамшед Юсуфиен объяснил обесценение сомони осложнением политической обстановки в регионе и санкциями против России, которая является основным экономическим партнером Таджикистана. Он подчеркнул, что со всеми коммерческими банками и микрокредитными организациями были достигнуты договоренности о продаже валюты и у нарушителей могут отозвать лицензию, сообщает Tjinform.com.

Представитель Нацбанка уточнил, что для стабилизации финансового рынка регулятор ежедневно продает от $1,5 млн до $3 млн. и продолжит контролировать курс сомони, не допуская его резких изменений.

По данным Нацбанка, официальный курс сомони к доллару с начала 2015 года снизился на 4,1%, а рыночный – почти на 10%. На 16 марта официальный курс установлен на уровне 5,5817 сомони за $1. Золотовалютные резервы Таджикистана на 1 марта составляли $530 млн.