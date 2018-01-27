В Таджикистане заочно приговорена супружеская пара за причастность к ИГ

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Супружеская пара с юга Таджикистана заочно приговорена к длительным срокам заключения за участие в боевых действиях в Сирии в рядах террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Приговором областного суда заочно была приговорена супружеская пара: 32-летний Хайриддин Назруллоев к 18 годам тюремного заключения, а Соджида Рахматова - к 16 годам тюрьмы", - сообщили в пресс-службе областного суда.

В соответствии с поправками в УК Таджикистана, уголовные дела в отношении находящихся за пределами страны подозреваемых рассматриваются при наличии неопровержимых доказательств их причастности к преступлениям.

"Назруллоев и его супруга Рахматова подтвердили, что находятся в Сирии и воюют на стороне ИГ. У следствия имеются неопровержимые видео- и аудиодоказательства, где они также утверждают, что не собираются вернуться на родину", - отметили в пресс-службе.

По данным собеседника агентства, следствием установлено, что супруги в 2016 году через турецкую территорию перебрались в Сирию и примкнули к ИГ.