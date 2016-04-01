 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Таджикистане задержаны двое сторонников ИГ в момент подготовки теракта

    В Таджикистан они прибыли по указанию своих командиров из ИГ для осуществления теракта не только в Курган-Тюбе

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ В Таджикистане задержаны двое сторонников группировки "Исламское государство", которые готовились совершить крупный теракт на территории республики.

    Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в МВД Таджикистана.

    "Двое уроженцев республики Шамсиддин Фатхиддинов и Самовиддин Саймуддинов, вернувшиеся из Сирии, где участвовали в боевых действиях на стороне ИГ, планировали взорвать здание управления внутренних дел в городе Курган-тюбе. Оба были задержаны в момент подготовки к совершению террористического акта", - отметили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

    В ведомстве подчеркнули, что, исходя из показаний подследственных, в Таджикистан они прибыли по указанию своих командиров из ИГ для осуществления теракта не только в Курган-Тюбе.

    По информации таджикских спецслужб, в настоящее время в Сирии и Ираке на стороне ИГ воюют свыше одной тысячи граждан республики.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi