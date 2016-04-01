​В Таджикистане задержаны двое сторонников ИГ в момент подготовки теракта

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ В Таджикистане задержаны двое сторонников группировки "Исламское государство", которые готовились совершить крупный теракт на территории республики.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в МВД Таджикистана.

"Двое уроженцев республики Шамсиддин Фатхиддинов и Самовиддин Саймуддинов, вернувшиеся из Сирии, где участвовали в боевых действиях на стороне ИГ, планировали взорвать здание управления внутренних дел в городе Курган-тюбе. Оба были задержаны в момент подготовки к совершению террористического акта", - отметили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что, исходя из показаний подследственных, в Таджикистан они прибыли по указанию своих командиров из ИГ для осуществления теракта не только в Курган-Тюбе.

По информации таджикских спецслужб, в настоящее время в Сирии и Ираке на стороне ИГ воюют свыше одной тысячи граждан республики.