​В Таджикистане выявили еще 204 больных COVID-19

В Таджикистане на вечер субботы выявлено еще 204 случая заражения COVID-19, трое больных скончались.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава страны.

"За сутки число зараженных коронавирусом выросло на 204 человека, и общее число заболевших в стране достигло 1 322 человека, число умерших увеличилось на 3 человека, составив 36 человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, 4 326 человек находятся под наблюдением врачей, в течение последних суток 414 человек были выписаны домой после излечения из учреждений здравоохранения.