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    ​В Таджикистане уничтожили четырех боевиков Назарзоды

    Сейчас в республике проходит спецоперация

    Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ В Таджикистане ликвидировали четырех членов банды экс-замминистра обороны Абдухалима Назарзоды.

    Как передает Report, сейчас в республике проходит спецоперация.

    По словам правоохранителей, за сутки арестовано 17 боевиков, трое сдались добровольно. Еще четверо были убиты во время вооруженного столкновения.

    В МВД заявили, что изъято много оружия и патронов. Среди находок есть один пулемет.

    Спецоперация проходит уже неделю. За это время задержаны около 100 боевиков.

    Напомним, в Таджикистане задержали еще 7 сторонников генерала Назарзоды.

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