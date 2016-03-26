 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Таджикистане осуждены три экстремиста за членство в организации "Салафия"

    Все осужденные в возрасте от 35 до 45 лет были задержаны в ноябре прошлого года

    Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Три жителя северного Таджикистана приговорены к срокам лишения свободы от 4,5 до 3,3 лет за членство в запрещенной религиозно-экстремистской организации "Салафия".

    Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости представитель пресс-центра Верховного суда страны.

    "Следствием было установлено, что три жителя Худжанда распространяли идеи салафитов среди местного населения. При аресте у них была обнаружена литература и листовки данной организации", - сказал собеседник агентства.

    Все осужденные в возрасте от 35 до 45 лет были задержаны в ноябре прошлого года.

    С начала текущего года второй раз группу жителей Согдийской области судят за членство в "Салафии". В конце февраля решением Худжандского горсуда были осуждены 11 жителей Худжанда и Бободжонгафуровского района.

    В Таджикистане "Салафия" была запрещена в 2009 году, в апреле 2014 года Верховный суд страны объявил эту организацию террористической и экстремистской.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi