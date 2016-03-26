​В Таджикистане осуждены три экстремиста за членство в организации "Салафия"

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Три жителя северного Таджикистана приговорены к срокам лишения свободы от 4,5 до 3,3 лет за членство в запрещенной религиозно-экстремистской организации "Салафия".

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости представитель пресс-центра Верховного суда страны.

"Следствием было установлено, что три жителя Худжанда распространяли идеи салафитов среди местного населения. При аресте у них была обнаружена литература и листовки данной организации", - сказал собеседник агентства.

Все осужденные в возрасте от 35 до 45 лет были задержаны в ноябре прошлого года.

С начала текущего года второй раз группу жителей Согдийской области судят за членство в "Салафии". В конце февраля решением Худжандского горсуда были осуждены 11 жителей Худжанда и Бободжонгафуровского района.

В Таджикистане "Салафия" была запрещена в 2009 году, в апреле 2014 года Верховный суд страны объявил эту организацию террористической и экстремистской.