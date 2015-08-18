​В Таджикистане начались антитеррористические учения

Баку. 18 Августа. REPORT.AZ/ Более 30 тысяч человек примут участие в четырехдневных оперативно-тактических и антитеррористических учениях Согдийского гарнизона Таджикистана.

Как передает Report со ссылкой на сайт News.tj, в тренировках будут задействованы силовики, резервисты, а также главы и военные комиссары всех городов и районов Согда.

По словам начальника пресс-центра министерства обороны республики Фаридуна Махмадалиева, в ходе учений, которые пройдут на военных полигонах «Чорукдарон» и «Нурафшон» с участием авиации, артиллерии и бронетехники, будут отработаны вопросы слаженности действий силовых структур, резервистов в проведении антитеррористических операций, организации территориальной обороны, мобилизации резервистов национальной армии Таджикистана.

Командует учениями начальник Генерального штаба Вооруженных сил Таджикистана, первый заместитель министра обороны республики генерал-майор Зариф Шарифзода.