В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 4 100

Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Таджикистане во вторник составило 4 100.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения и соцзащиты населения.

"В Таджикистане на вечер вторника число больных коронавирусом увеличилось на 87 человек, достигнув 4 100", - говорится в сообщении.

От COVID-19 в стране вылечены 2 089 человек, число умерших шесть дней остается прежним - 47, в больницах с этим диагнозом находятся 1 612 пациентов, 393 - выписаны.