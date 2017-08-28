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    В Таджикистане автобус упал в реку, есть погибшие

    ​Инцидент произошел на 20-м километре трассы Рошткалъа-Хорог

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Десять человек, в том числе четыре ребенка, погибли в результате ДТП на юго-востоке Таджикистана.

    Как передает Report, авария микроавтобуса марки Starex произошла утром в понедельник на трассе Рошткала–Хорог, соединяющей райцентр с областным центром Горно-Бадахшанской автономной области.

    По предварительной версии, водитель не справился с управлением и микроавтобус упал в реку Шохдара. В автомобиле находились 13 человек, три пассажира были спасены.

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