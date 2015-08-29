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    В Свазиленде в автокатастрофе погибли почти 40 человек

    Большинство погибших – девушки и молодые женщины, следовавшие на местный фестиваль тростника

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ В результате автокатастрофы в африканском королевстве Свазиленд погибли несколько десятков человек.

    Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что правозащитная "Организация солидарности Свазиленда" заявила, что, по предварительным данным, погибли 38 человек, более 20 получили травмы.

    Как сообщается, грузовик, в котором находились люди, столкнулся с другой машиной.

    Большинство погибших – девушки и молодые женщины, следовавшие на местный фестиваль тростника, проходящий у королевского дворца.

    Обычно в фестивале принимают участие несколько тысяч девушек, которые танцуют перед дворцом, а король выбирает из них себе новую жену.

    Правозащитники часто высказывают по этому поводу критику, называя данную традицию устаревшей и оскорбительной для женщин.

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