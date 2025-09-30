В Сумской области Украины семья с двумя детьми погибла из-за удара дрона
Другие страны
- 30 сентября, 2025
- 08:40
В результате атаки ударного дрона в селе Чернеччина Краснопольской общины Сумской области Украины погибла семья с двумя детьми.
Как передает Report, об этом в своем телеграм-канале сообщил глава областной военной администрации Олег Григоров.
По его словам, российский ударный БПЛА попал в жилой дом, где проживала супружеская пара с двумя детьми.
"К сожалению, спастись не удалось никому. Из-под завалов спасатели деблокировали тела четырех погибших – родителей и их сыновей 6 и 4 лет", - написал О. Григоров.
Последние новости
09:02
В Баку 27-летний парень скончался в ДТППроисшествия
08:56
АБР: Экономический рост на Южном Кавказе и в ЦА в 2025 году ускорится до 5,5%Финансы
08:55
Стадион "Сан-Сиро" в Милане будет снесенФутбол
08:40
В Сумской области Украины семья с двумя детьми погибла из-за удара дронаДругие страны
08:29
При столкновении двух автомобилей на трассе Ходжасан-Локбатан погиб человекПроисшествия
08:24
На ряде улиц и проспектов в Баку наблюдаются пробкиИнфраструктура
08:11
В Китае в результате отравления парами серной кислоты погибли пять человекДругие страны
08:01
Сегодня начинает работу осенняя сессия Милли МеджлисаМилли Меджлис
08:00