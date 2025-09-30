Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    • 30 сентября, 2025
    • 08:40
    В Сумской области Украины семья с двумя детьми погибла из-за удара дрона

    В результате атаки ударного дрона в селе Чернеччина Краснопольской общины Сумской области Украины погибла семья с двумя детьми.

    Как передает Report, об этом в своем телеграм-канале сообщил глава областной военной администрации Олег Григоров.

    По его словам, российский ударный БПЛА попал в жилой дом, где проживала супружеская пара с двумя детьми.

    "К сожалению, спастись не удалось никому. Из-под завалов спасатели деблокировали тела четырех погибших – родителей и их сыновей 6 и 4 лет", - написал О. Григоров.

    Сумская область Украины атака дронов погибшие

