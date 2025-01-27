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В суде Тель-Авива возобновились слушания по делам Нетаньяху

В суде Тель-Авива возобновились слушания по делам Нетаньяху Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Окружной суд Тель-Авива, где вновь начал давать показания по трем делам о взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием, по которым ему предъявлены обвинения.
Другие страны
27 января 2025 г. 14:34
В суде Тель-Авива возобновились слушания по делам Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Окружной суд Тель-Авива, где вновь начал давать показания по трем делам о взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием, по которым ему предъявлены обвинения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила гостелерадиокомпания Kan.

По ее данным, слушания по делам премьера возобновились после почти месячного перерыва из-за отсрочки, вызванной состоянием здоровья Нетаньяху. Вечером 29 декабря канцелярия премьера сообщила, что глава правительства успешно перенес операцию по удалению предстательной железы, которая была назначена ему после того, как врачи выявили у него доброкачественную гиперплазию простаты. После операции врачи рекомендовали Нетаньяху провести несколько дней в больнице для восстановления, а адвокаты премьера несколько раз обращались в суд с просьбой отложить слушания.

Судебный процесс, в ходе которого Нетаньяху дает показания по нескольким делам, начались 10 декабря в Окружном суде Тель-Авива. Он стал первым действующим главой израильского правительства, который дает показания в суде по уголовным делам, возбужденным против него. 21 ноября 2019 года генеральный прокурор Израиля заявил, что решил предъявить Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием по трем делам. Сам премьер с тех пор неоднократно отвергал все выдвинутые против него обвинения.

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Версия на английском языке Netanyahu returns to court to testify in criminal trial

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