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В Судане из-за наводнений погибли почти 140 человек

В Судане из-за наводнений погибли почти 140 человек В Судане в результате наводнений, спровоцированных сильными дождями, погибли около 140 человек, еще 48 умерли от холеры.
Другие страны
27 августа 2024 г. 21:24
В Судане из-за наводнений погибли почти 140 человек

В Судане в результате наводнений, спровоцированных сильными дождями, погибли около 140 человек, еще 48 умерли от холеры.

Как передает Report, об этом сообщил Минздрав страны на своей официальной странице в соцсети.

"Число жертв наводнений возросло до 138, стихийное бедствие затронуло по меньшей мере 10 штатов", - говорится в заявлении.

В ведомстве также отметили рост заболеваемости холерой в восточных районах. По его данным, на настоящий момент в Судане зарегистрированы 1 223 случая заражения, 48 человек умерли.

"Холера была выявлена в пяти штатах: Гедареф, Эль-Гезира, Кассала, Нагр эн-Нил и Хартум. В них в срочном порядке открывают изоляторы, куда помещают заболевших, чтобы избежать дальнейшего распространения заболевания", - отмечает ведомство.

Ранее в суданских СМИ появились сообщения о прорыве плотины Арбаат на востоке страны, от которого пострадали штаты Нагр эн-Нил и Северный. Причиной обрушения дамбы стали обильные дожди, выпавшие на востоке Судана в последние несколько дней.

Ухудшение гуманитарной ситуации в Судане напрямую связано с продолжающимися с апреля 2023 года вооруженными столкновениями в стране.

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