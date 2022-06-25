В стрельбе в Осло подозревают выходца из Ирана

Норвежская полиция подозревает уроженца Ирана в совершении массовой стрельбы в ночном клубе в Осло, где погибли два человека.
Как передает Report со ссылкой на телеканал NRK, об этом сообщил представитель полиции Кристиан Хатло на пресс-конференции.
Отмечается, что у подозреваемого есть гражданство Норвегии.
«Ему вменяют убийство, покушение на убийство и организацию теракта», — сказал Хатло.
Он уточнил, что это предварительные обвинения, и они могут быть изменены.
По последним данным, в результате стрельбы пострадал 21 человек, состояние троих из них оценивается как тяжелое.
Хатло отметил, что 42-летний норвежец ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов. В ходе обысков у него изъяли автомат и пистолет. Предполагается, что мужчина устроил стрельбу на почве ненависти, поскольку трагедия произошла в популярном гей-клубе Oslo Pride.