В странах ЕС начинаются выборы в Европарламент

Выборы в Европарламент (ЕП) созыва 2024-2029 годов пройдут во всех странах ЕС с 6 по 9 июня.

Выборы в Европарламент (ЕП) созыва 2024-2029 годов пройдут во всех странах ЕС с 6 по 9 июня.

Как сообщает Report , выборы проводятся по национальным законам каждой страны: 6 июня будут голосовать Нидерланды, 7 июня - Ирландия и Чехия, 8 июня - Италия, Латвия, Мальта, Словакия, большинство стран сообщества проголосуют 9 июня.

В странах, где разрешено голосование по почте или в формате онлайн, процесс голосования может растянуться за пределы этого периода. В связи с этим несколько европейских СМИ предупредили о возможных нарушениях на выборах, когда граждане одной страны ЕС, постоянно проживающие в другой (а их количество исчисляется десятками миллионов), могут проголосовать дважды: на родине и по месту жительства. Проверить это будет невозможно в связи с тем, что каждая страна подводит итоги голосования самостоятельно.

Число избирателей в странах ЕС составляет 375 млн человек на 452 млн населения.

Из 720 мест в Европарламенте каждой стране ЕС положено строго определенное количество мандатов в ЕП - пропорционально ее населению. От 96 мандатов у Германии до 6 у Кипра, Мальты и Люксембурга (на каждого). Борьба будет идти в каждой стране ЕС между своими политическими партиями за раздел этих кресел.