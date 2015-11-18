В столкновениях в Турции погибли 10 курдских террористов и 2 гражданских

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Десять членов террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) и двое гражданских лиц были убиты в ходе операции турецких силовиков в городе Нусайбин провинции Мардин на юго-востоке страны, говорится в заявлении администрации провинции.

В Нусайбине с 21.00 13 ноября был объявлен комендантский час для охраны общественного порядка и предотвращения террористических угроз.

"За время действия комендантского часа уничтожены 10 членов РПК. Погибли двое мирных граждан, 13 ранены. Обезврежено 12 мин-ловушек, разобрано 38 баррикад", — говорится в заявлении местных властей.