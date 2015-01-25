​В столкновениях в Каире убита активистка социалистической партии

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Активистка Шайма ас-Саббаг партии Народная социалистическая коалиция погибла в столкновениях в Каире.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, инцидент произошел в субботу в центре египетской столицы, где в канун четвертой годовщины "революции 25 января" собрались представители левых движений.

Митинг был организован без согласования с властями, поэтому полиция предприняла попытку разогнать незаконную акцию протеста, пустив в ход слезоточивый газ.

По данным министерства здравоохранения АРЕ, Шайма ас-Саббаг скончалась в результате попадания картечи в голову. При этом, в МВД отрицают, что стражи порядка применяли огнестрельное оружие. По факту гибели активистки генпрокуратура уже инициировала расследование.

Напомним, четыре года назад был свергнут правивший 30 лет президент Египта Хосни Мубарак. К власти пришли исламисты, которые, по мнению многих граждан "украли достижения революции". Поэтому никакой активной подготовки к торжествам не ведется.