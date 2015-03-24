​В столкновениях в Ираке убиты 25 человек

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ В результате вооруженных столкновений в иракских провинциях Аль-Анбар и Дияла погибли 25 человек, из них 24 боевики террористической организации ИГИЛ.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщил председатель парламента Амирие Шакир Махмуд аль-Исави.

По его словам, на конвой с 10 грузовиками с тяжелым оружием, принадлежащим армии и племенам, в населенном пункте Амирие в Эль-Фаллудже напали около 50 боевиков, которых удалось отбить. В результате столкновения были убиты 19 боевиков ИГИЛ, их автомобили были уничтожены.

Начальник полиции Аль-Анбара Казым Мухаммед аль-Фехдави сообщил, что силы безопасности и племен отбили нападение боевиков в районах Темим и Серамик в Ар-Рамади, в результате чего были убиты 5 террористов, боевики вынуждены были отступить.

Тем временем, в результате взрыва заминированного автомобиля в районе Катун города Бакуба погиб 1 человек, еще 1 получил ранение.