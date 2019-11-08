В столкновениях с силами безопасности в Багдаде погибли шесть протестующих

Шесть человек погибли, 38 пострадали в четверг в ходе беспорядков в Багдаде.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по поступающей информации, полицейские открыли огонь по демонстрантам на улице Рашид, когда группа людей попыталась прорваться в расположенный там Центральный банк Ирака.

По последним данным Высшей комиссии по правам человека, с начала массовых протестов 1 октября в стране жертвами беспорядков и столкновений стали около 280 человек, число пострадавших превысило 12 тысяч.

Несмотря на усилия властей восстановить порядок в стране и декларацию запуска требуемых народом реформ, иракцы не сворачивают протестное движение. Объявленная бессрочной акция гражданского неповиновения приводит к тому, что демонстранты периодически перекрывают мосты и важные магистрали Багдада, жгут покрышки. Офис премьер-министра Аделя Абдель Махди ранее распространил заявление с предупреждением о том, что под угрозой обрушения уже находится мост Аль-Джумхурия, ведущий в "зеленую зону" Багдада, где расположены иностранные посольства и государственные учреждения страны: горящей резиной были повреждены несущие конструкции опор моста.