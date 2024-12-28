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Не менее 24 человек погибли в столкновениях между "Талибаном" и солдатами Пакистана

Не менее 24 человек погибли в столкновениях между "Талибаном" и солдатами Пакистана Не менее 24 человек погибли, еще трое пострадали в результате столкновений между сторонниками движения "Талибан" и военнослужащими Пакистана на афгано-пакистанской границе.
Другие страны
28 декабря 2024 г. 13:28
Не менее 24 человек погибли в столкновениях между Талибаном и солдатами Пакистана

Не менее 24 человек погибли, еще трое пострадали в результате столкновений между сторонниками движения "Талибан" и военнослужащими Пакистана на афгано-пакистанской границе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал TOLO News.

Перестрелка между афганскими и пакистанскими пограничниками произошли 28 декабря утром в районе Данд-э-Патан, на стыке провинций Пактика [Афганистан] и Хайбер-Пахтунхва [Пакистан]. В ходе столкновения применялась артиллерия. Сообщалось о 19 погибших военнослужащих Пакистана, пяти убитых и еще трех раненых афганцах.

24 декабря министерство обороны талибов сообщило, что Вооруженные силы Пакистана нанесли удары по району в провинции Пактика. В ведомстве осудили действия пакистанской стороны, подчеркнув, что они нарушают международные нормы и "не являются решением какой-либо проблемы". В Минобороны заверили, что инцидент "не останется без ответа". В результате бомбардировок в Пактике не менее 50 человек погибли, еще 40 получили ранения.

12.51

Не менее 19 военнослужащих армии Пакистана погибли в ожесточенных столкновениях с солдатами Афганистана на двусторонней границе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Синьхуа.

По данным Министерства обороны во временном правительстве Афганистана, столкновения произошли у пакистанских контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с афганскими восточными провинциями Хост и Пактия. Афганские пограничники захватили два пакистанских КПП и подожгли несколько других. Военнослужащие Пакистана подвергли минометному обстрелу позиции афганских пограничников. По данным МО Афганистана, в результате были убиты трое мирных афганских жителей.

Инциденты на границе произошли на фоне бомбардировок ранее на этой неделе самолетами ВВС Пакистана убежищ террористов в Афганистане. По утверждениям Кабула, авиаудары привели к гибели 51 жителя, включая женщин и детей.

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Версия на азербайджанском языке “Taliban” və Pakistan əsgərləri arasında toqquşmalarda ən azı 24 nəfər həlak olub - YENİLƏNİB
Версия на английском языке 19 Pakistani soldiers, 3 Afghan civilians killed in clashes between Afghan, Pakistani border forces

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