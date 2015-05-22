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    ​В столичной мечети Йемена произошел теракт

    13 человек получили ранения

    Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Взрыв прогремел в одной из мечетей в йеменской столице Сане сегодня днем, пострадали 13 человек, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    По данным агентства Reuters, боевики группировки "Исламское государство" сообщили в Twitter, что именно они организовали теракт.

    Подробности не сообщаются.

    Ранее взрывное устройство сработало в мечети на востоке Саудовской Аравии во время пятничной молитвы. Инцидент произошел в мечети в деревни Эль-Кадих, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. 

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