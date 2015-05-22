​В столичной мечети Йемена произошел теракт

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Взрыв прогремел в одной из мечетей в йеменской столице Сане сегодня днем, пострадали 13 человек, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства Reuters, боевики группировки "Исламское государство" сообщили в Twitter, что именно они организовали теракт.

Подробности не сообщаются.

Ранее взрывное устройство сработало в мечети на востоке Саудовской Аравии во время пятничной молитвы. Инцидент произошел в мечети в деревни Эль-Кадих, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.