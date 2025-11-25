Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Другие страны
    • 25 ноября, 2025
    • 09:43
    В столице Вьетнама бедным планируется выделить $570 для покупки электромотоциклов

    В Ханое (столица Вьетнама) планируется выделить 15 млн донгов ($570) домохозяйствам, находящимся на грани бедности, для покупки новых моделей электрических мотоциклов.

    Как передает Report, об этом сообщает Vietnam news.

    Кроме того, постоянно или временно проживающие в городе не менее двух лет и владеющие мотоциклом, работающем на бензине, получат поддержку в размере 20% от стоимости нового "экологически чистого" мотоцикла стоимостью от 10 млн донгов ($380) и выше, но не более 5 млн донгов ($190).

    Планируется, что до января 2031 года переход на электромотоциклы.

    Эти меры принимаются с целью сокращения выбросов выхлопных газов и стимулов для перехода на экологически чистый вид транспорта.

    Hanoi plans $760 in support for residents switching to electric motorbikes

