В столице Вьетнама бедным планируется выделить $570 для покупки электромотоциклов

В Ханое (столица Вьетнама) планируется выделить 15 млн донгов ($570) домохозяйствам, находящимся на грани бедности, для покупки новых моделей электрических мотоциклов.

Как передает Report, об этом сообщает Vietnam news.

Кроме того, постоянно или временно проживающие в городе не менее двух лет и владеющие мотоциклом, работающем на бензине, получат поддержку в размере 20% от стоимости нового "экологически чистого" мотоцикла стоимостью от 10 млн донгов ($380) и выше, но не более 5 млн донгов ($190).

Планируется, что до января 2031 года переход на электромотоциклы.

Эти меры принимаются с целью сокращения выбросов выхлопных газов и стимулов для перехода на экологически чистый вид транспорта.