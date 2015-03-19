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    В столице Туниса прошел массовый митинг против терроризма

    Граждане вышли с лозунгами Терроризм - это не религия, Тунис свободен, терроризм вон!

    Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ В центре столицы Туниса прошла массовая акция против терроризма, сообщает Report со ссылкой на издание "Газета.Ru".

    Участники многотысячной манифестации протестовали против террористического захвата неизвестными музея Бардо, жертвами которого стали 19 человек, в том числе иностранные туристы.

    Участвующие в митинге граждане вышли с лозунгами "Терроризм - это не религия", "Тунис свободен, терроризм вон!".

    Ранее сообщалось, что в результате атаки погибли 19 человек, в том числе 17 туристов из Польши, Испании, Италии и Германии. Кроме того, террористы убили двух силовиков.

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