В столице Туниса прошел массовый митинг против терроризма

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ В центре столицы Туниса прошла массовая акция против терроризма, сообщает Report со ссылкой на издание "Газета.Ru".

Участники многотысячной манифестации протестовали против террористического захвата неизвестными музея Бардо, жертвами которого стали 19 человек, в том числе иностранные туристы.

Участвующие в митинге граждане вышли с лозунгами "Терроризм - это не религия", "Тунис свободен, терроризм вон!".

Ранее сообщалось, что в результате атаки погибли 19 человек, в том числе 17 туристов из Польши, Испании, Италии и Германии. Кроме того, террористы убили двух силовиков.