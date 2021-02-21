В столице Сомали произошел взрыв

В Сомали в воскресенье по меньшей мере два человека погибли в результате взрыва в столице страны Могадишо.

В Сомали в воскресенье по меньшей мере два человека погибли в результате взрыва в столице страны Могадишо.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщило агентство Anadolu.

Самодельное взрывное устройство сработало вблизи крупнейшего городского контрольно-пропускного пункта, убиты двое, есть раненые, сказал полицейский Ахмед Дахир. По его словам, мишенью террористов был один из столичных чиновников.

В свою очередь, сомалийский новостной портал Goobjoog News передал, что при взрыве погиб правительственный чиновник, еще три человека получили ранения. Отметим, что пока никто не взял на себя ответственность за эту вылазку.