О нас
Report Georgia
Аудио новости

В столице Сомали произошел взрыв

В столице Сомали произошел взрыв В Сомали в воскресенье по меньшей мере два человека погибли в результате взрыва в столице страны Могадишо.
Другие страны
21 февраля 2021 г. 16:09
В столице Сомали произошел взрыв

В Сомали в воскресенье по меньшей мере два человека погибли в результате взрыва в столице страны Могадишо.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщило агентство Anadolu.

Самодельное взрывное устройство сработало вблизи крупнейшего городского контрольно-пропускного пункта, убиты двое, есть раненые, сказал полицейский Ахмед Дахир. По его словам, мишенью террористов был один из столичных чиновников.

В свою очередь, сомалийский новостной портал Goobjoog News передал, что при взрыве погиб правительственный чиновник, еще три человека получили ранения. Отметим, что пока никто не взял на себя ответственность за эту вылазку.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Руководитель отеля Hyatt Regency Baku оштрафован
Руководитель отеля Hyatt Regency Baku оштрафован
20 февраля 2021 г. 14:16
Коротченко: Я был в Физули и Агдаме. Эти города стёрты с лица земли
Коротченко: Я был в Физули и Агдаме. Эти города стёрты с лица земли
20 февраля 2021 г. 12:44
Из-за нехватки комнат в НАНА упраздняются 8 отделов
Из-за нехватки комнат в НАНА упраздняются 8 отделов
18 февраля 2021 г. 12:07
В ГУГДП новое кадровое назначение
В ГУГДП новое кадровое назначение
17 февраля 2021 г. 15:38
Глава МИД Турции посетит Азербайджан
Глава МИД Турции посетит Азербайджан
16 февраля 2021 г. 15:41
Удостоенный награды Boeing Айдын Джалилов - человек, сделавший себя сам
ФотоУдостоенный награды Boeing Айдын Джалилов - человек, сделавший себя сам
16 февраля 2021 г. 15:36
Арестованный за присвоение 500 тыс. манатов банкир освобожден из-под ареста
Арестованный за присвоение 500 тыс. манатов банкир освобожден из-под ареста
15 февраля 2021 г. 16:00
Очередные происки армян или как албанский храм стал армянским
ФотоОчередные происки армян или как албанский храм "стал" армянским
15 февраля 2021 г. 13:15
Большая часть задержанных в Азербайджане за наркопреступления - мужчины
Большая часть задержанных в Азербайджане за наркопреступления - мужчины
15 февраля 2021 г. 10:12
В Низаминском районе Баку уничтожаются деревья
ФотоВ Низаминском районе Баку уничтожаются деревья
13 февраля 2021 г. 16:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi