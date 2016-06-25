В столице Сомали неизвестные напали на отель

Баку. 25 Июнь. REPORT.AZ/ В Могадишо неизвестный совершил самоподрыв, находясь в машине, припаркованной у входа в один из отелей в столицы Сомали.

Как передает Report, об этом сообщает сомалийская полиция в субботу, 25 июня.

После взрыва в здание отеля ворвалась группа вооруженных лиц, которые открыли огонь. Информация о пострадавших и жертвах пока не поступала.

Отель Naso-Hablod расположен в северной части Магадишо. Он пользуется популярностью у политиков и сомалийской диаспоры, посещающей столицу страны.