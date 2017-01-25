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    В столице Сомали в результате атаки на отель 12 человек погибли, 25 ранено - ОБНОВЛЕНО

    Во время нападения террористов в здании находились около 20 членов парламента Сомали

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Не менее 12 человек погибли, 25 получили ранения в результате нападения боевиков группировки "Аш-Шабаб" на отель Dayah в столице Сомали Могадишо, сообщает Report со ссылкой на Al Jazeera.

    Во время нападения террористов в здании находились около 20 членов парламента Сомали, однако никто из них не пострадал.


    ***11:05

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Группа боевиков протаранила ворота и ворвалась на территорию отеля в столице Сомали Могадишо, слышна стрельба. Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию и очевидцев.

    В ворота отеля врезался, предположительно, заминированный автомобиль, после чего боевики проникли внутрь.

    "Началась стрельба. Пока еще слишком рано говорить о других деталях", — сообщил агентству прибывший на место офицер полиции.

    Сообщений о жертвах или пострадавших пока не поступало. 

    Ни одна из действующих в регионе группировок пока не заявляла об ответственности.

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