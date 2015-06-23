В столице Сьерра-Леоне зафиксирована новая вспышка Эболы

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Власти Сьерра-Леоне сообщили о двух новых случаях заболевания лихорадкой Эбола в столице страны Фритауне.
Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что несколько недель в городе не регистрировалось ни одного нового случая Эболы, и предполагалось, что во Фритауне болезнь удалось победить.
Представитель Национального центра реагирования на лихорадку Эбола заявил, что ситуация вызывает беспокойство, поскольку все карантинные объекты в городе уже закрыты.
Кроме того, существует опасность дальнейшего распространения заболевания, поскольку заболевшие проживали в густонаселенных трущобах.
На севере Сьерра-Леоне по-прежнему идет борьба с распространением Эболы. Всего в регионе от этого заболевания скончались более 11 тысяч человек.
News DepartmentАвтор новости
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