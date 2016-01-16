В столице Молдавии начались масштабные акции протеста

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ В столице Молдавии в субботу начались масштабные акции протеста оппозиционных левых сил Партии социалистов, "Нашей партии" и правоцентристской платформы DA ("Достоинство и правда"), сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Требования протестующих остаются прежними – отставка действующей власти, роспуск парламента и назначение даты досрочных парламентских выборов.

В пятницу президент Молдавии назначил и.о. министра информационных технологий и коммуникаций Павла Филипа кандидатом на пост премьер-министра республики. Ранее парламентское большинство (56 депутатов) выдвигало в премьеры вице-председателя Демпартии Владимира Плахотнюка, однако Тимофти два раза отклонял его кандидатуру. Принятие решения проходило на фоне массовых протестов в Кишиневе правоцентристской платформы DA и "Нашей партии" мэра города Бельцы Ренато Усатого. В четверг поздно вечером Тимофти назначил кандидатом в премьеры своего советника Иона Пэдурару. Но в пятницу днем тот отозвал свою кандидатуру.