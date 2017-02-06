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    В столице Кувейта горит здание оперы - ВИДЕО

    Сильный пожар вспыхнул в культурном центре имени шейха Джабера аль-Ахмеда, где расположена кувейтская опера

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Сильный пожар вспыхнул сегодня в культурном центре имени шейха Джабера аль-Ахмеда, где расположена кувейтская опера, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Из здания культурного центра вырываются клубы дыма и языки пламени. К зданию направились пожарные расчеты и автомобили скорой помощи.

    Причины возгорания пока не известны.

    Дом оперы был открыт в столице Кувейта осенью прошлого года. На его строительство было потрачено 775 млн долларов США.

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