В столице Кувейта горит здание оперы - ВИДЕО

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Сильный пожар вспыхнул сегодня в культурном центре имени шейха Джабера аль-Ахмеда, где расположена кувейтская опера, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Из здания культурного центра вырываются клубы дыма и языки пламени. К зданию направились пожарные расчеты и автомобили скорой помощи.

Причины возгорания пока не известны.

Дом оперы был открыт в столице Кувейта осенью прошлого года. На его строительство было потрачено 775 млн долларов США.