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    ​В столице Кыргызстана пойман последний из сбежавших из СИЗО экстремистов

    Завершена операция. По предварительным данным, один из двух преступников убит

    Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ В столице Кыргызстана Бишкеке завершена спецоперация по захвату последнего из сбежавших из СИЗО экстремистов вместе с его подельником и женой.

    Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

    "Завершена операция. По предварительным данным, один из двух преступников убит", — сказал представитель.

    По предварительной информации, во время спецоперации от взрыва гранаты погиб сотрудник правоохранительных органов, еще один сотрудник ранен. Детали уточняются.

    Беглый экстремист Алтынбек Итибаев участвовал в перестрелке с милиционерами вместе со своей бывшей супругой и подельником по имени Кайрат.

    По данным сотрудников милиции, все трое скрылись в трехэтажном доме в столице страны, откуда стреляли по милиционерам из автоматов Калашникова. В МВД установили, что Итибаев получил оружие от своего подельника.

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