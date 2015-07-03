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    В столице Йемена у мечети прогремел взрыв

    Информации о возможных жертвах или пострадавших нет

    Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ В центре столицы Йемена Саны рядом с мечетью прогремел взрыв, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

    По предварительной информации, взрывное устройство находилось в припаркованной рядом машине. В настоящее время подробности не сообщаются. Также нет информации о возможных жертвах или пострадавших.

    В течение последних месяцев боевики "Исламского государства" неоднократно брали на себя ответственность за взрывы в Сане. Несколько дней назад взрыв прогремел в военном госпитале.

    Вооруженный конфликт в Йемене продолжается уже около года. По данным ООН, из-за непрекращающихся боев около 80% населения Йемена остро нуждаются в помощи, прежде всего, в продуктах питания.

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