В столице Йемена у мечети прогремел взрыв

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ В центре столицы Йемена Саны рядом с мечетью прогремел взрыв, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

По предварительной информации, взрывное устройство находилось в припаркованной рядом машине. В настоящее время подробности не сообщаются. Также нет информации о возможных жертвах или пострадавших.

В течение последних месяцев боевики "Исламского государства" неоднократно брали на себя ответственность за взрывы в Сане. Несколько дней назад взрыв прогремел в военном госпитале.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается уже около года. По данным ООН, из-за непрекращающихся боев около 80% населения Йемена остро нуждаются в помощи, прежде всего, в продуктах питания.