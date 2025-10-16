В Барселоне во время беспорядков задержаны 15 человек

В Барселоне в ходе беспорядков во время акции в поддержку Палестины задержаны 15 человек.

Как передает Report, об этом сообщает издание El Pais.

Сообщается, что акция завершилась поджогами контейнеров, нападениями на заведения и бросанием предметов в полицию.

Подобные акции проходили в ряде городов, включая Мадрид.