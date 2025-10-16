Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    • 16 октября, 2025
    • 13:00
    В Барселоне во время беспорядков задержаны 15 человек

    В Барселоне в ходе беспорядков во время акции в поддержку Палестины задержаны 15 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает издание El Pais.

    Сообщается, что акция завершилась поджогами контейнеров, нападениями на заведения и бросанием предметов в полицию.

    Подобные акции проходили в ряде городов, включая Мадрид.

    Barselonada iğtişaşlar zamanı 15 nəfər saxlanılıb

