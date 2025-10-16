В Барселоне во время беспорядков задержаны 15 человек
Другие страны
- 16 октября, 2025
- 13:00
В Барселоне в ходе беспорядков во время акции в поддержку Палестины задержаны 15 человек.
Как передает Report, об этом сообщает издание El Pais.
Сообщается, что акция завершилась поджогами контейнеров, нападениями на заведения и бросанием предметов в полицию.
Подобные акции проходили в ряде городов, включая Мадрид.
Последние новости
13:35
Азербайджан и Уганда вводят безвиз для держателей диппаспортовВнешняя политика
13:31
Назначен старший помощник военного прокурораВнутренняя политика
13:30
БФБ впервые провела торги по принципу clean priceФинансы
13:24
Спецпредставитель: Потенциал рек Зангилана используется для производства чистой энергииЭнергетика
13:23
В ближайшее время пройдет заседание межправкомиссии Азербайджан-ЕгипетВнешняя политика
13:20
Фото
Азербайджан и Узбекистан представляют наследие Шелкового пути в ЕвропеТуризм
13:17
Вахид Гаджиев: Агалы и Мамедбейли строятся по принципу транзитно-ориентированного развитияИнфраструктура
13:11
У жителя Абшерона изъяли 47 кг наркотиковПроисшествия
13:08