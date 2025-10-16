İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Barselonada iğtişaşlar zamanı 15 nəfər saxlanılıb

    Barselonada (İspaniya) Fələstinə dəstək aksiyası zamanı baş verən iğtişaşlarda 15 nəfər saxlanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "El Pais" nəşri məlumat yayıb.

    Aksiya konteynerlərin yandırılması, müəssisələrə hücumlar və polisə əşyaların atılması ilə başa çatıb.

    Bənzər aksiyalar bir sıra şəhərlərdə, o cümlədən paytaxt Madriddə də keçirilib.

    В Барселоне во время беспорядков задержаны 15 человек

