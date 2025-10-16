Barselonada iğtişaşlar zamanı 15 nəfər saxlanılıb
- 16 oktyabr, 2025
- 13:05
Barselonada (İspaniya) Fələstinə dəstək aksiyası zamanı baş verən iğtişaşlarda 15 nəfər saxlanılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "El Pais" nəşri məlumat yayıb.
Aksiya konteynerlərin yandırılması, müəssisələrə hücumlar və polisə əşyaların atılması ilə başa çatıb.
Bənzər aksiyalar bir sıra şəhərlərdə, o cümlədən paytaxt Madriddə də keçirilib.
