В столице Индии при обрушении дома четыре человека погибли и 14 пострадали

При обрушении пятиэтажного здания в центре Дели четыре человека погибли и 14 пострадали.

При обрушении пятиэтажного здания в центре Дели четыре человека погибли и 14 пострадали.

Как передает Report, об этом сообщает газета Нindustan Тimes (HT).

Поисково-спасательные работы продолжались более восьми часов, сообщает издание. Погибли четыре человека в возрасте от 12 до 26 лет.

Полиция заявила, что расследует причину обрушения, но местные жители заявили, что зданию было не менее 60 лет и его владелец знал о его проблемах.

"Причину обрушения установить не удалось. Во время предмуссонной проверки (инспекция зданий перед сезоном дождей. - ред.), проведенной отделом технического обслуживания, здание не было признано в опасном состоянии. Новое строительство не велось, и стройматериалы не были обнаружены ни в обрушившемся помещении, ни вокруг него", - сообщил представитель Муниципальной корпорации Дели (MCD).