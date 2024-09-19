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В столице Индии при обрушении дома четыре человека погибли и 14 пострадали

В столице Индии при обрушении дома четыре человека погибли и 14 пострадали При обрушении пятиэтажного здания в центре Дели четыре человека погибли и 14 пострадали.
Другие страны
19 сентября 2024 г. 07:23
В столице Индии при обрушении дома четыре человека погибли и 14 пострадали

При обрушении пятиэтажного здания в центре Дели четыре человека погибли и 14 пострадали.

Как передает Report, об этом сообщает газета Нindustan Тimes (HT).

Поисково-спасательные работы продолжались более восьми часов, сообщает издание. Погибли четыре человека в возрасте от 12 до 26 лет.

Полиция заявила, что расследует причину обрушения, но местные жители заявили, что зданию было не менее 60 лет и его владелец знал о его проблемах.

"Причину обрушения установить не удалось. Во время предмуссонной проверки (инспекция зданий перед сезоном дождей. - ред.), проведенной отделом технического обслуживания, здание не было признано в опасном состоянии. Новое строительство не велось, и стройматериалы не были обнаружены ни в обрушившемся помещении, ни вокруг него", - сообщил представитель Муниципальной корпорации Дели (MCD).

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