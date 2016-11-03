В столице Германии задержан предполагаемый террорист

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы германской столицы задержали мужчину, который, предположительно, является "членом иностранной террористической группировки".

Как передает Report, об этом сообщили представители полиции Берлина.

"Сириец, которому, по его словам, 27 лет, находится в Германии с 2015 года. Задержание было произведено в квартире, находящейся в столичном районе Шенеберг", - отметили в полиции. Других подробностей не приводится.

Согласно последним данным Федерального управления уголовной полиции, в текущем году в центре внимания спецслужб ФРГ находятся около 450 террористов, от которых исходит потенциальная террористическая угроза.