В столице Германии пройдут торжества по случаю 25-й годовщины падения Берлинской стены

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ В столице Германии в воскресенье отмечается 25-я годовщина падения Берлинской стены, ставшей за время своего существования символом "холодной войны" и раскола Европы. В торжествах примет участие высшее политическое руководство страны, в том числе президент ФРГ Йоахим Гаук, федеральный канцлер Ангела Меркель, а также многочисленные зарубежные гости, сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

Утром глава германского правительства посетит мемориальный комплекс "Берлинская стена" на улице Бернауэр-штрассе, куда придут также правящий бургомистр Берлина Клаус Воверайт, государственный министр по делам культуры и массовых коммуникаций ФРГ Моника Грюттерс. Там сохранился небольшой фрагмент стены, у которого пройдет памятная церемония с возложением цветов и богослужение в "Капелле примирения". В выставочных помещениях комплекса Ангела Меркель откроет новую постоянную экспозицию под названием "1961 - 1989. Берлинская стена".

"Падение стены 25 лет назад стало событием мирового значения и практически уникального характера", - заявила Моника Грюттерс. По ее словам, это событие "было и останется для всех немцев поводом для радости и благодарности".

Торжества в связи с годовщиной падения Берлинской стены 9 ноября 1989 года продолжатся в концертном зале "Концертхаус" на площади Жандарменмаркт. Там состоится торжественное собрание с участием президента ФРГ и федерального канцлера.

А затем начнется праздничное действо. Центр германской столицы сегодня разделяет "Граница света" как когда-то разделяла город Берлинская стена. Такое название получила символическая инсталляция, установленная по случаю празднований по линии прохождения 15-километрового участка этого мощного защитного сооружения, в том числе у Бранденбургских ворот, исторического здания рейхстага, площади Потсдамер плац.