В Париже протестующие ворвались с файерами в автосалон Tesla

В Париже участники массовой акции против предложенных властями мер жесткой экономии и роста цен, ворвались с файерами в автосалон компании Tesla.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Сообщается, что группа из примерно 150 человек собралась у Лионского вокзала за пару часов до начала основной акции.

Затем из них около двух десятков протестующих зашли внутрь, где громко скандировали "Мы ненавидим миллиардеров" и размахивали флагами. Часть людей осталась снаружи и жгла файеры, дым от которых заполнил помещение автосалона.

Во Франции проходят массовые протесты крупнейших профсоюзов, требующих вразумительных ответов от правительства по бюджетной политике. По заявлениям профсоюзов, ожидается до 250 различных акций по всей стране и участие до 350 тыс. человек.