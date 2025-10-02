В Париже протестующие ворвались с файерами в автосалон Tesla

Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Другие страны
    • 02 октября, 2025
    • 16:34
    В Париже участники массовой акции против предложенных властями мер жесткой экономии и роста цен, ворвались с файерами в автосалон компании Tesla.

    Сообщается, что группа из примерно 150 человек собралась у Лионского вокзала за пару часов до начала основной акции.

    Затем из них около двух десятков протестующих зашли внутрь, где громко скандировали "Мы ненавидим миллиардеров" и размахивали флагами. Часть людей осталась снаружи и жгла файеры, дым от которых заполнил помещение автосалона.

    Во Франции проходят массовые протесты крупнейших профсоюзов, требующих вразумительных ответов от правительства по бюджетной политике. По заявлениям профсоюзов, ожидается до 250 различных акций по всей стране и участие до 350 тыс. человек.

