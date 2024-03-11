В столице Боливии объявили режим ЧП из-за ливней

Власти города Ла-Пас объявили чрезвычайное положение из-за проливных дождей, вызвавших наводнения.
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"Объявить режим чрезвычайной ситуации и красный уровень угрозы в муниципалитете Ла-Пас и дать указание организационным подразделениям принять соответствующие меры", - отмечается в документе.
Президент Боливии Луис Арсе сообщил, что обсудил ситуацию с градоначальником по телефону.
"Национальное правительство незамедлительно вмешается, мобилизовав технические и логистические ресурсы", - написал он в соцсети X. По словам президента, вооруженные силы готовятся направить тяжелую технику и около 3 тыс. военных в пострадавшие районы.
В конце прошлой недели из-за ливней в Ла-Пасе вышли из берегов несколько рек. Из-за наводнения оказались изолированы некоторые районы города. По данным властей, за сезон дождей по всей стране погибли почти 50 человек.