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В столице Боливии объявили режим ЧП из-за ливней

В столице Боливии объявили режим ЧП из-за ливней Власти города Ла-Пас объявили чрезвычайное положение из-за проливных дождей, вызвавших наводнения.
Другие страны
11 марта 2024 г. 07:47
В столице Боливии объявили режим ЧП из-за ливней

Власти города Ла-Пас объявили чрезвычайное положение из-за проливных дождей, вызвавших наводнения.

Как сообщает Report, об этом говорится в указе, подписанном главой столицы Боливии Иваном Ариасом.

"Объявить режим чрезвычайной ситуации и красный уровень угрозы в муниципалитете Ла-Пас и дать указание организационным подразделениям принять соответствующие меры", - отмечается в документе.

Президент Боливии Луис Арсе сообщил, что обсудил ситуацию с градоначальником по телефону.

"Национальное правительство незамедлительно вмешается, мобилизовав технические и логистические ресурсы", - написал он в соцсети X. По словам президента, вооруженные силы готовятся направить тяжелую технику и около 3 тыс. военных в пострадавшие районы.

В конце прошлой недели из-за ливней в Ла-Пасе вышли из берегов несколько рек. Из-за наводнения оказались изолированы некоторые районы города. По данным властей, за сезон дождей по всей стране погибли почти 50 человек.

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Версия на английском языке In Bolivia, heavy rains prompt authorities to declare state of emergency
Версия на азербайджанском языке Boliviyanın paytaxtında fövqəladə vəziyyət elan edilib

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