В столице Болгарии прошел митинг под лозунгом "НАТО - вон"

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ У здания администрации президента Болгарии в воскресенье прошел митинг с требованием отказаться от размещения в стране командного центра НАТО и проамериканских военных баз. Организатором акции стала партия "Атака" и представители других общественно-политических движений страны, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Нет войне. Да - миру", - скандировали несколько сотен человек. Участники манифестации несли плакаты с лозунгами: "С Европой, но никогда против России", "Санкции не спасают жизни", "НАТО, вон из Болгарии".

"Хотим нейтралитета и не хотим вражды с Россией", - заявил на митинге лидер партии "Атака" Волен Сидеров. Он сообщил о намерении инициировать проведение национального референдума о прекращении членства Болгарии в НАТО.

Митингующие призвали отказаться от идеи размещения командного центра НАТО на территории Болгарии и пересмотреть решение о размещении проамериканских военных баз, высказались за прекращения политики санкций в отношении России.

Глава болгарского правительства Бойко Борисов в воскресенье выступил на совещании предпринимателей, которые поддерживают партию "Граждане за европейское развитие Болгарии", на котором подчеркнул, что Болгария является "твердо евроатлантическим государством". "Это цивилизованный выбор, мы лояльный член ЕС и НАТО", - сказал он.