Наивысший уровень террористической угрозы объявлен в Брюсселе

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Бельгийские власти объявили наивысший уровень террористической угрозы в столице страны Брюсселе.

Как передает Report со ссылкой на BNO News, это означает, что угроза террористической активности на территории города «максимально серьезная».

Возможно, такое решение связано с расследованием и поиском людей, связанных с терактами в Париже.

Ранее сообщалось, что бельгийские власти начали расследование в связи с терактом в Париже после гибели двух своих граждан.