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    Наивысший уровень террористической угрозы объявлен в Брюсселе

    Такое решение связано с расследованием и поиском людей, связанных с терактами в Париже

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Бельгийские власти объявили наивысший уровень террористической угрозы в столице страны Брюсселе.

    Как передает Report со ссылкой на BNO News, это означает, что угроза террористической активности на территории города «максимально серьезная».

    Возможно, такое решение связано с расследованием и поиском людей, связанных с терактами в Париже.

    Ранее сообщалось, что бельгийские власти начали расследование в связи с терактом в Париже после гибели двух своих граждан.

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