​В столице Афганистана смертник подорвал себя в ресторане: есть жертвы

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ В результате теракта в Кабуле погиб 12-летний мальчик, 15 человек ранены.

Как передает Report, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в автомобиле у французского ресторана Le Jardin в столице Афганистана.

В результате теракта погиб 12-летний мальчик, 15 человек были ранены.

"Инцидент произошел вечером в пятницу, 1 января. В результате взрыва здание загорелось. После взрыва в районе были слышны выстрелы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, пожарные, а также несколько бригад скорой помощи. Медики госпитализировали пострадавших.

Подчеркивается, что заведение пользовалось популярностью среди иностранцев, также его посещали местные чиновники. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Талибан": его представитель Забиулла Муджахид сообщил, что, по данным движения, погибли несколько иностранцев.