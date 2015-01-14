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    В столице Афганистана предотвращена серия терактов

    Задержаны 17 террористов, один ликвидирован

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Силы безопасности Афганистана предотвратили минувшей ночью серию взрывов, которую террористы-смертники собирались провести в Кабуле. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС,  представители афганской полиции заявили, что боевики планировали организовать скоординированное нападение на несколько важных объектов в столице. Подробности выясняются в ходе начатого расследования.

    Представитель полиции Хашмата Станикзая заявил, что по результатам совместной операции сил безопасности и полиции в квартале Баграми задержаны 17 террористов, изъяты пояса смертников, снаряженные взрывчаткой. Ликвидирован один террорист-смертник. 

    Среди сил правопорядка потерь нет. Идет зачистка территории.

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