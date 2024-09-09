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В Стокгольме ночью из-за БПЛА на несколько часов был закрыт аэропорт

В Стокгольме ночью из-за БПЛА на несколько часов был закрыт аэропорт Стокгольмский аэропорт Арланда был закрыт для вылетов и прилетов на некоторое время в ночь на 9 сентября после того, как над ним были замечены четыре БПЛА разных размеров. Увидевшие их сотрудники командно-диспетчерского пункта сразу объявили тревогу.
Другие страны
9 сентября 2024 г. 13:05
В Стокгольме ночью из-за БПЛА на несколько часов был закрыт аэропорт

Стокгольмский аэропорт Арланда был закрыт для вылетов и прилетов на некоторое время в ночь на 9 сентября после того, как над ним были замечены четыре БПЛА разных размеров. Увидевшие их сотрудники командно-диспетчерского пункта сразу объявили тревогу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Dagens Nyheter.

Пять самолетов, которые должны были совершить посадку в Арланде, пришлось перенаправить в другие аэропорты в центральной и западной части страны. Столичная воздушная гавань была полностью закрыта на несколько часов, но вновь открылась в 03:30. Были задействованы вертолеты, на место прибыли мобильные полицейские патрули.

Как сообщили в Управлении гражданской авиации, всего было замечено четыре БПЛА. Полиция начала расследование по факту диверсии на аэродроме и нарушения охранного законодательства, а также связалась по поводу инцидента с вооруженными силами. Пока никого не задержали.

Не известно, были ли БПЛА обезврежены или они самостоятельно покинули зону аэропорта. Накануне вечером полиция получила также информацию о том, что БПЛА были замечены над центром города Упсала в 70 км от Стокгольма. Арланда находится на пути в Упсалу.

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