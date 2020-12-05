В Стокгольме начинается неделя нобелевских торжеств

Неделя нобелевских торжеств, во время которой будут чествовать лауреатов научной премии, начинается сегодня в шведской столице

Неделя нобелевских торжеств, во время которой будут чествовать лауреатов научной премии, начинается сегодня в шведской столице, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Нобелевская неделя 2020 года из-за пандемии станет самой необычной в истории премий. Большинство ее мероприятий, как сообщил Нобелевский фонд, пройдет онлайн.

"В этом году особенно важно отдать дань уважения науке, литературе и миротворческим усилиям во время Нобелевской недели. Мы изменили конфигурацию нашей программы, чтобы иметь возможность безопасно чествовать лауреатов в их странах. Мы также предоставим людям всего мира множество возможностей насладиться лекциями, церемониями награждения, концертами, выставками и вдохновляющими беседами в прямом эфире и телепрограммах", - приводятся в пресс-релизе Нобелевского фонда слова его исполнительного директора Ларса Хайкенстена.

Всего в нынешнем году премию получат 11 человек и одна организация. Премия мира, согласно завещанию Альфреда Нобеля, вручается в Осло.