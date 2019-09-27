В Стокгольме на климатическую демонстрацию вышли около 40 тысяч человек

Около 40 тысяч человек приняли в пятницу участие в акции за спасение климата в Стокгольме. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают организаторы акции движение Fridays for Future со ссылкой на полицию.

Участники акции традиционно призывали политиков прислушаться к ученым, сократить вредные выбросы в атмосферу и соблюдать условия Парижского договора. Периодически демонстранты скандировали: "Спасите климат!".

Кроме Стокгольма демонстрации прошли и в других крупных городах Швеции: Мальмё, Гётеборге и Умео.

Шведская школьница Грета Тунберг в прошлом году вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить меры по борьбе с изменением климата. Инициатива Тунберг превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок - FridaysForFuture.