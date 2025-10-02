В Стамбуле произошло землетрясение
- 02 октября, 2025
- 16:01
В Стамбуле произошло сильное ощутимое землетрясение.
Об этом сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.
Согласно информации, подземные толчки длились 10-15 секунд.
Тем временем Европейский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 5 в Мраморном море в 42 км от Текирдага. Вероятно подземные толчки в Стамбуле были связаны с данным землетрясением.
Новость дополняется
