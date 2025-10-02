Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    В Стамбуле произошло землетрясение

    02 октября, 2025
    16:01
    • 16:01
    В Стамбуле произошло землетрясение

    В Стамбуле произошло сильное ощутимое землетрясение.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.

    Согласно информации, подземные толчки длились 10-15 секунд.

    Тем временем Европейский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 5 в Мраморном море в 42 км от Текирдага. Вероятно подземные толчки в Стамбуле были связаны с данным землетрясением.

    Новость дополняется

    İstanbulda 5 maqnitudalı zəlzələ olub

