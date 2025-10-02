В Стамбуле произошло землетрясение

В Стамбуле произошло сильное ощутимое землетрясение.

Об этом сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.

Согласно информации, подземные толчки длились 10-15 секунд.

Тем временем Европейский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 5 в Мраморном море в 42 км от Текирдага. Вероятно подземные толчки в Стамбуле были связаны с данным землетрясением.

Новость дополняется