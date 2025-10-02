İstanbulda 5 maqnitudalı zəlzələ olub
Region
- 02 oktyabr, 2025
- 16:02
Türkiyənin İstanbul şəhərində zəlzələ olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə KİV məlumat yayıb.
Avropa Seysmoloji Mərkəzinin məlumatına əsasən, zəlzələ 5 maqnitudalı olub.
AFAD zəlzələnin Tekirdağ bölgəsində, Mərmərə dənizi sahilində baş verdiyini bildirib.
Dağıntılar barədə hələlik məlumat yoxdur.
