İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi

    İstanbulda 5 maqnitudalı zəlzələ olub

    Region
    • 02 oktyabr, 2025
    • 16:02
    İstanbulda 5 maqnitudalı zəlzələ olub

    Türkiyənin İstanbul şəhərində zəlzələ olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə KİV məlumat yayıb.

    Avropa Seysmoloji Mərkəzinin məlumatına əsasən, zəlzələ 5 maqnitudalı olub.

    AFAD zəlzələnin Tekirdağ bölgəsində, Mərmərə dənizi sahilində baş verdiyini bildirib.

    Dağıntılar barədə hələlik məlumat yoxdur.

    İstanbul Türkiyə Zəlzələ Mərmərə dənizi
    В Турции произошло сильное землетрясение, толчки ощущались в Стамбуле

    Son xəbərlər

    17:01
    Foto

    Xəzər rayonunda Heydər Əliyev Fondu tərəfindən yenidən qurulan məktəb istifadəyə verilib

    Elm və təhsil
    16:59
    Foto

    Minifutbol üzrə Azərbaycan çempionatının 2025/2026 mövsümünün püşkatma mərasimi keçirilib

    Futbol
    16:58
    Foto

    "İçərişəhər"də Azərbaycan Miniatür Sənət Muzeyinin açılışı keçirilib

    İncəsənət
    16:55
    Foto

    III MDB Oyunları: Batut gimnastikasında qarışıq komanda yarışları başa çatıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    16:50

    Nigeriyada qayıq aşıb, azı 26 nəfər boğulub

    Digər ölkələr
    16:49

    "Azərbaycan Banklar Assosiasiyası"nın prezidenti 65 yaşını qeyd edir

    Maliyyə
    16:46

    Azərbaycanda 2025-ci ilin ən yaxşı minifutbolçusu müəyyənləşib

    Futbol
    16:36

    Ötən ay havanın temperaturu iqlim normasından aşağı olub - RƏSMİ

    Ekologiya
    16:36

    Bakıda keçmiş məhkumdan 20 kq narkotik aşkarlanıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti